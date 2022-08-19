Звуки вибухів у Запоріжжі – голова ОВА повідомив про роботу ППО

У Запоріжжі спрацювали сили протиповітряної оборони, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух 19 серпня.

«Гучні звуки вибухів що чули в обласному центрі – це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені», – повідомив Старух.

За його даними, ніхто не постраждав. Голова області закликав зберігати спокій та дотримуватися правил повітряної тривоги.

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Раніше місцеві спільноти в соціальних мережах повідомили про звуки вибухів у Запоріжжі.

Вночі проти 18 серпня російські війська обстріляли околиці одного з районів Запоріжжя, одна людина загинула.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.