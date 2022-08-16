Запорізька ОВА: через масований обстріл Оріхова загинула одна людина, 6 – поранені

Російські військові 16 серпня обстріляли Оріхів у Запорізькій області з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинула одна місцева жителька, ще шестеро були поранені, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Масованого обстрілу зазнало місто Оріхів. Ворог гатив із ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин», – написав Старух у телеграмі.

За його словами, серед поранених – троє працівників енергокомпанії, що відновлювали мережі.

«Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що були ліквідовані рятувальники ДСНС», – додав голова ОВА.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.