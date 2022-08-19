За місяць армія РФ випустила по Нікопольському району понад 2 тисячі реактивних снарядів

За місяць активних обстрілів, які російська армія веде під прикриттям Запорізької атомної електростанції по Нікопольському району Дніпропетровщини випустили понад 2 тисячі снарядів з «Градів» та «Ураганів». Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук, передає кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, через обстріли на Нікопольщині знищено або зруйновано понад 300 приватних будинків і більш ніж 100 багатоповерхівок, а також школи, магазини і банки.

Він також розповів, що з початку тижня на Дніпропетровщині не було жодного дня без обстрілів. Особливо активно російські військові атакують Нікопольський та Синельниківський райони. Також під ударами – Синельниківський район, який межує одразу з двома «гарячими» регіонами – Донеччиною та Запоріжжям.

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«З понеділка в області зафіксовано 24 обстрілів з «Градів», «Ураганів» та ствольної артилерії. Маємо вісьмох постраждалих громадян», – сказав посадовець.

З початку повномасштабної війни Дніпропетровська область втратила 97 цивільних, сказав Лукашук.

За його словами, після обстрілів рятувальники розміновують території. Від 24 лютого 2022 року на території області знешкодили 4 тисячі сучасних снарядів та інших вибухонебезпечних предметів.

Дніпропетровщина прийняла майже 310 тисяч переселенців з інших регіонів, зокрема Донбасу та Херсонщини. Це найбільша кількість серед областей України. А словами посадовця, тільки з початку нинішнього тижня в область в’їхало понад 2,5 тисячі людей.