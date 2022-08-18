«Це акт тероризму». У Харкові через ракетні атаки військ РФ загинули 17 людей – ОВА

Після російських ракетних ударів по Харкову загинули 17 людей, зокрема 13-річний хлопчик, ще 42 людини поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Масований ракетний обстріл Харкова та Краснограда, влаштований росіянами – це акт тероризму та порушення усіх існуючих правил війни. Протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. На жаль, з-під завалів дістали тіла ще 7 загиблих. Таким чином, станом на зараз в Харкові загинуло 17 людей, в тому числі хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини», – написав він у телеграмі.

В ОВА уточнюють, що російські війська ракетами вдарили по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова, в Холодногірському районі була знищена адмінбудівля. У Краснограді також був удар по житловому будинку.



За даними Синєгубова, у Краснограді у власному будинку загинуло подружжя.

«Їхня 12-річна донька була викинута вибуховою хвилею з будинку у двір та отримала серйозні поранення. Вона доставлена до Харкова, де медики надають їй необхідну допомогу. Крім того, в Краснограді ще 2 поранених», – повідомив він.

17 серпня ввечері російські війська атакували Харків, ракета влучила у житловий будинок у Салтівському районі міста. Раніше повідомлялось про шістьох загиблих та 16 поранених. За останніми даними, загинули 12 людей, пошук загиблих триває.

Вночі та вранці 18 серпня російські війська прововжили атакували Харків. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському, Салтівському та Слобідському районах міста. В останньому одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.