Росія обстріляла Слобідський район Харкова, одна людина загинула – Синєгубов

Російські війська знову обстріляли гуртожиток у Харкові вранці 18 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, дві з них – дитини. Одна людина загинула. Тероризм росіян не має меж!» – заявив голова ОВА.

Раніше Синєгубов повідомив про влучання в триповерховий житловий будинок у Салтівському районі, внаслідок якого загинули семеро людей, 16 отримали поранення. Один постраждалий перебуває в тяжкому стані.

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Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.