Синєгубов повідомив про один із «наймасованіших» обстрілів Харкова за останній час

Російські війська завдали масованого удару по Харкову вночі проти 16 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці у вівторок.

«Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час», – прокоментував він.

Увечері 15 серпня російські війська обстріляли Київський район Харкова з реактивних систем залпового вогню, пошкодивши приватні будинки та дорожнє покриття.

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Крім того, о 2:30 сили оборони міста зафіксували одразу сім пусків ракет із російського Белгорода в бік Харкова. Були влучання в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах. Удари пошкодили фасади будівель і частково зруйнували дорожне покриття.

«За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали дев’ять людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла», – додав Синєгубов.

Крім того, російські війська протягом попередньої доби обстрілювали цивільні об’єкти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області, пошкодивши приватні будинки та господарчі споруди.

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Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.