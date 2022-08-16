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Синєгубов повідомив про один із «наймасованіших» обстрілів Харкова за останній час

Кіт виглядає з вікна житлового будинку, зруйнованого ударом російських військових. Харків, 26 липня 2022 року

Російські війська завдали масованого удару по Харкову вночі проти 16 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці у вівторок.

«Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час», – прокоментував він.

Увечері 15 серпня російські війська обстріляли Київський район Харкова з реактивних систем залпового вогню, пошкодивши приватні будинки та дорожнє покриття.

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Крім того, о 2:30 сили оборони міста зафіксували одразу сім пусків ракет із російського Белгорода в бік Харкова. Були влучання в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах. Удари пошкодили фасади будівель і частково зруйнували дорожне покриття.

«За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали дев’ять людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла», – додав Синєгубов.

Крім того, російські війська протягом попередньої доби обстрілювали цивільні об’єкти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області, пошкодивши приватні будинки та господарчі споруди.

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Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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