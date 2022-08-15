Обстріл Харкова: кількість поранених зросла до п’яти

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Харкова 15 серпня зросла до п’яти людей, повідомив, зокрема, голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, чотирьох людей госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані. Одній людині надали допомогу на місці», – заявив він.

Він додав, що медики та рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська обстріляли Салтівський район міста.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.