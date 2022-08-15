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Новини | Суспільство

Російські війська обстріляли Харків, двоє людей поранені – Терехов

Ілюстраційне фото. Банер «Харків – місто героїв!» на площі Конституції в Харкові, 11 липня 2022 рік

Російські війська знову обстрілюють Харків, повідомляє мер міста Ігор Терехов вранці 15 серпня.

За його даними, під вогонь потрапив Салтівський район.

«Двоє поранених. Знову поруч із зупинкою громадського транспорту», – зазначив міський голова.

Згодом він повідомив, що обстріл пошкодив дев’ятиповерховий будинок. Також Терехов оприлюднив відео наслідків з одного з подвір’їв.

«Жодних військових об’єктів там не було й бути не могло. Говорив із першого дня і не втомлюся повторювати – ця війна геноцид і знищення українського народу», – прокоментував мер Харкова.

Вночі проти 15 серпня Салтівський район міста також зазнав обстрілів російських військ, за даними міського голови, тоді ніхто не постраждав.

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