Російські війська обстріляли Харків, двоє людей поранені – Терехов

Російські війська знову обстрілюють Харків, повідомляє мер міста Ігор Терехов вранці 15 серпня.

За його даними, під вогонь потрапив Салтівський район.

«Двоє поранених. Знову поруч із зупинкою громадського транспорту», – зазначив міський голова.

Згодом він повідомив, що обстріл пошкодив дев’ятиповерховий будинок. Також Терехов оприлюднив відео наслідків з одного з подвір’їв.

«Жодних військових об’єктів там не було й бути не могло. Говорив із першого дня і не втомлюся повторювати – ця війна геноцид і знищення українського народу», – прокоментував мер Харкова.

Вночі проти 15 серпня Салтівський район міста також зазнав обстрілів російських військ, за даними міського голови, тоді ніхто не постраждав.