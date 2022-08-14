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Війська РФ вночі завдали ракетних ударів по Харківщині, є постраждалі – ОВА

Пошкоджено навколишні будинки, авто. Фото ілюстративне

Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Харківщині, постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території рф. Близько 01:00 росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан – легкий. Пошкоджено навколишні будинки, авто», – написав він у телеграмі.

За його даними, одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури.

Водночас, як повідомляють в ОВА, ударів по Харкову вночі не було.

Протягом доби російські війська завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах, багаторазово обстрілювали Циркуни, додає Олег Синєгубов.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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