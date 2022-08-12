«Дипломи, які ніколи не видадуть». У Львові вшанували пам’ять загиблих студентів

У Львові на площі Ринок організували одноденну акцію «Дипломи, які ніколи не видадуть». Вона присвячена студентам, які загинули у Маріуполі, Харкові, Бучі, Чорнобаівці, Миколаєві, Чернігові, інших українських містах, тим молодим людям, які не встигли закінчити навчальний заклад і отримати дипломи.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, також акцію присвятили студентам, які перервали навчання і пішли захищати країну, і тим, хто потрапив у полон до російських загарбників.

«Сьогодні – Міжнародний день молоді. І ми зробили акт пам’яті студентській молоді, яка загинула під час війни. Ми виготовили загальні дипломи пам’яті всім розбитим містам, де народжувалися і вчились загиблі. На окремих дипломах є імена студентів, які загинули від ворожої кулі чи зараз на полі бою», – каже студентський мер Львова Станіслав Гвоздінський.

Зразки дипломів розвішали на банерах. На них вказані конкретні імена студентів з інформацією про них , а також написані назви українських міст, які російські війська зруйнували і продовжують руйнувати.

Акція триватиме впродовж дня.