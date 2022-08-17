«Багатостраждальна Салтівка». Війська РФ знову обстріляли Харків, є жертви

Російські війська знову обстріляли Харків – загинули дві людини, поранені 10, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«Окупанти вчергове вдарили по Салтівці. І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці. За попередньою інформацією, 2 осіб загинули, 10 - постраждалих», – написав він у телеграмі.



Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що було влучання біля житлового будинку.

«Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Влучення РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни», – написав він у телеграмі.

Пізніше Терехов уточнив, що в результаті обстрілу почалася сильна пожежа у житловій будівлі, загинули три людини.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.