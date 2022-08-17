Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 6 людей, російські ракети влучили в гуртожиток

Внаслідок російського ракетного удару по Харкову загинули шестеро людей, ще 16 поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Раніше було відомо про трьох загиблих та 10 поранених.

«На жаль, кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 - отримали поранення», – написав він у телеграмі.



Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська влучили в гуртожиток.

«Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося», – йдеться у повідомленні Зеленського в телеграмі.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.