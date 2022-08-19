Через обстріл Харкова загинула охоронниця навчального закладу – Синєгубов

Через черговий російський обстріл Харкова 19 серпня загинула місцева жителька, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ’янському – будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили в два приватних будинки. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється», – повідомив голова області.

Ще одній людині, за словами Синєгубова, надали допомогу на місці.

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Крім того, російські війська обстрілювали Чугуївський, Харківський і Богодухівський райони області. У Печенігах 68-річний чоловік отримав поранення.

«У районі Ізюма ворог намагався наступати на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка. Всюди наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат», – додав Синєгубов.

У Харкові 19 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілів 17 і 18 серпня.

17 серпня ввечері російські війська атакували Харків, ракета влучила у житловий будинок у Салтівському районі міста. Раніше повідомлялось про шістьох загиблих та 16 поранених. За останніми даними, загинули 12 людей, пошук загиблих триває.

Вночі та вранці 18 серпня російські війська прововжили атакували Харків. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському, Салтівському та Слобідському районах міста. В останньому одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.