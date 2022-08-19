У Харкові – день жалоби, ще одна людина постраждала через обстріл вранці

Російські війська вчергове обстріляли Харків вранці 19 серпня, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Під вогонь потрапили Київський, Основ’янський і Немишлянський райони міста.

«В одному випадку маємо попадання в житлову будівлю, попередньо одна людина постраждала. Також є приліт по інфраструктурному об’єкту. Там пожежа», – повідомив він.

Крім того, у п’ятницю в Харкові оголосили день жалоби за загиблими в останні дні, коли російські війська посилено обстрілювали місто. За оцінкою Терехова, вечір 17-го і ранок 18 серпня стали «одними з найважчих для Харкова з початку війни».

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«Загинули люди, багато поранених, у тому числі – діти. Думаю, було б правильно сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого дому, на вулицях рідного міста, на полі бою», – прокоментував міський голова.

Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського обстрілу в місті загинули 17 людей.

17 серпня ввечері російські війська атакували Харків, ракета влучила у житловий будинок у Салтівському районі міста. Раніше повідомлялось про шістьох загиблих та 16 поранених. За останніми даними, загинули 12 людей, пошук загиблих триває.

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Вночі та вранці 18 серпня російські війська прововжили атакували Харків. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському, Салтівському та Слобідському районах міста. В останньому одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.