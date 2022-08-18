Одна людина загинула внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя – секретар міськради

Російські війська обстріляли околиці одного з районів Запоріжжя вночі проти 18 серпня, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За попередніми даними, російські загарбники стріляли з ракетної системи залпового вогню з Васильківського району.

«Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних обʼєктів Запоріжжя. Є незначні руйнування. На жаль під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої», – заявив він.

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Куртєв закликав містян не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.