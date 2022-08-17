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Російські війська вдарили ракетами по університету Петра Могили в Миколаєві

«Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти», прокоментував мер Олександр Сєнкевич

Російські війська випустили дві ракети по корпусу Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві вночі проти 17 серпня. Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич і голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет – нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає… А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти», – повідомив Сєнкевич.

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Він додав, що в університеті був тільки охоронець, який не постраждав. Також зазнали пошкоджень будинки навпроти закладу. Наразі комунальники розчищають територію біля університету.

Віталій Кім також повідомив, що ракетний удар поцілив у одне з підприємств міста. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

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