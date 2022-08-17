Російські війська вдарили ракетами по університету Петра Могили в Миколаєві

Російські війська випустили дві ракети по корпусу Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві вночі проти 17 серпня. Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич і голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет – нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає… А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти», – повідомив Сєнкевич.

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Він додав, що в університеті був тільки охоронець, який не постраждав. Також зазнали пошкоджень будинки навпроти закладу. Наразі комунальники розчищають територію біля університету.

Віталій Кім також повідомив, що ракетний удар поцілив у одне з підприємств міста. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.