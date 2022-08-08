Кім повідомив результати посиленої комендантської години в Миколаєві

За час посиленої комендантської години в Миколаєві, що тривала суботу і неділю, правоохоронці затримали п’ятьох осіб, які перебували в розшуку, і почали близько 20 кримінальних проваджень, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Впіймали п’ять осіб, які були в розшуку. Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові акаунти тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв», – заявив Кім у телеграмі.

Наприкінці минулого тижня голова ОВА повідомив, що на території Миколаєва з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня запроваджують комендантську годину, «місто буде на відпрацюванні».

20 липня Віталій Кім анонсував, що найближчим часом Миколаїв «закриють» на день чи два.



Він повідомляв про надходження листів щодо ймовірних колаборантів та зрадників, інформацію в яких перевіряють.

Миколаїв та область регулярно потерпають через обстріли російських військ. Раніше у кількох українських містах оголошували подовжену комендантську годину, яка могла тривати кілька днів.