Через нічні обстріли Миколаєва поранені 13-річна дівчинка та ще дві людини – мер

Через чергові нічні російські обстріли Миколаєва поранені три людини, серед них – 13-річна дівчинка, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За даними військової адміністрації, місто обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Смерч».

«Пошкоджено 8 приватних будинків. У семи з них побиті вікна, двері, дах та фасад. Ще в одному внаслідок влучання боєприпасів сталась пожежа. Вогонь знищив дах, перекриття та утеплювач будівлі. Займання ліквідували рятувальники ДСНС», – написав Сєнкевич у телеграмі.

Він додав, що через російські обстріли також на одному з підприємств пошкоджені склади та автобаза.

За даними влади, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів Миколаєва загинули 132 людини, серед них одна дитина, 619, зокрема 8 дітей, зазнали поранень.

Миколаїв та область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.