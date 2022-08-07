За місяць російських обстрілів у Миколаєві загинули 11 людей, ще 84 поранені – мер

Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів Миколаєва загинули 132 людини, серед них одна дитина, 619, зокрема 8 дітей, зазнали поранень, повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.



За його даними, у місті пошкоджено понад 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 неможливо відновити).



Олександр Сєнкевич також повідомив, що через російські обстрілі пошкоджені 209 різних об’єктів:

49 закладів освіти

44 об’єкти комунальної власності

20 закладів культури

17 закладів охорони здоров’я

15 спортивних об’єктів

4 заклади соціального захисту

60 закладів торгівлі, аптек, приватних підприємств

За даними мера, загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень.

Станом на 8 липня через обстріли загинула 121 людина, ще 535 людей були поранені, пошкоджено або повністю зруйновано 536 приватних будинків, 409 багатоповерхівок.

Миколаїв та область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.