Нічні російські обстріли Миколаївщини: дві людини загинули, ще одна поранена

Через черговий російський обстріл Миколаєва в ніч на 14 серпня поранена одна людина, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомила у фейсбуці обласна військова адміністрація.

«Вночі 14 серпня ворог обстріляв житловий район міста Миколаїв. Під час одного з обстрілів була застосована реактивна система залпового вогню «Смерч». В іншому випадку ворог знову завдав удару протиповітряними ракетами С-300», – йдеться у повідомленні.



У Миколаївській облраді повідомили, що також під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. У Галицинівській, Первомайській, Широківській та Березнегуватській громадах зафіксовані руйнування житлових будинків, стадіону та магазинів. Двоє людей загинули в населених пунктах Березнегуватської громади.

За даними влади, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів Миколаєва загинули 132 людини, серед них одна дитина, 619, зокрема 8 дітей, зазнали поранень.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

За даними влади, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів Миколаєва загинули 132 людини, серед них одна дитина, 619, зокрема 8 дітей, зазнали поранень.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.