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Ракетний удар у Житомирській області – голова ОВА повідомив про два вибухи

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко

У Житомирській області зафіксовані влучання російських ракет, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 16 серпня.

«На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом», – заявив він у своєму Телеграмі.

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Згодом Бунечко оприлюднив попередні дані, за якими ракети були випущені з території Білорусі.

У цей час повітряна тривога тривала в північних областях України: Волинській, Рівненській, Житомирській і Київській.

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