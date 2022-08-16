Ракетний удар у Житомирській області – голова ОВА повідомив про два вибухи

У Житомирській області зафіксовані влучання російських ракет, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 16 серпня.

«На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом», – заявив він у своєму Телеграмі.

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Згодом Бунечко оприлюднив попередні дані, за якими ракети були випущені з території Білорусі.

У цей час повітряна тривога тривала в північних областях України: Волинській, Рівненській, Житомирській і Київській.