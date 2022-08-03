Естонія розробила план допомоги інвестиціями в інфраструктуру та освіту Житомирщини – Рейнсалу

Естонія розробила план допомоги Житомирській області інвестиціями в інфраструктуру та освітні установи, повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

«Ми розробили план допомоги області інвестиціями в інфраструктуру, освітні установи. Ми намагатимемося скласти певне спільне бачення на найближче майбутнє, але ми готові виділяти інвестиції, ми готові долучати інші країни до приєднання до наших заходів. Перший крок уже був зроблений – ми будуватимемо новий дитячий садок. Я думаю, що це символічний проєкт, що ми не здаємося, війна триває, але ми не здаємося», – сказав Рейнсалу у середу на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

За його словами, Естонія залучатиме національні ресурси, звертатиметься до неурядових організацій, державних, приватних організацій для того, щоб забезпечити співпрацю та позитивну реалізацію проєктів.

«Ми також залучатимемо наших партнерів і друзів долучитися до різних проєктів, оскільки певні проєкти з реконструкції треба закінчити до зими», – додав міністр.

Як повідомив перед тим президент України Володимир Зеленський, під час візиту Рейнсалу до України у прикордонному місті Овруч на Житомирщині була закладена капсула з нагоди початку будівництва першого дитячого садочка в межах Fast Recovery plan.

Це перший із 15 об’єктів загальної інфраструктури, які Житомирська обласна військова адміністрація передала на розгляд уряду Естонії для допомоги у відбудові області.

«Хочу подякувати вам за те, що ви поклали початок цьому процесу. Для нас це – перша ластівка. Ми вдячні, що робота почалася саме з вашої держави. Дякую уряду Естонії та естонцям», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Естонія була однією з перших держав, які підтримали Україну в питанні надання зброї.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу також під час візиту в Україну заявив, що його країна продовжить надавати Україні військову допомогу і підтримувати її шлях до членства в ЄС та НАТО.