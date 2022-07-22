Естонія виділила понад 5 млн євро закладам освіти для навчання дітей з України – МОН

Уряд Естонії виділив 5,1 млн євро навчальним закладам для підтримки освіти українських дітей, повідомила пресслужба Міністерства освіти України.

Згідно з повідомленням, лише в Таллінні створено 1000 додаткових місць у закладах загальної середньої і професійно-технічної освіти для продовження навчання тимчасово переміщених з України дітей.

«1 вересня стартує «Школа свободи» для українців та освітня консультативна служба Education Estonia. Оновлену інформацію про освіту в Естонії, а також рекомендації для дітей і молоді з України можна знайти естонською, російською, англійською та українською мовами на сайті Міністерства освіти та досліджень країни», – розповіли у МОН.

Повідомляється, що естонські EdTech надають українським дітям цифрові рішення безкоштовно, а декілька естонських EdTech-компаній презентували цифрові навчальні платформи, ігри та інструменти українською мовою. Деталі за посиланням.

За даними українського Міносвіти, Естонія прийняла у себе понад 13 тисяч українців віком до 19 років. Понад 4,8 тисяч українських дітей і молоді зареєстровані в системі освіти Естонії на всіх освітніх рівнях.