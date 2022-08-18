Російські війська безуспішно намагалися наступати в районі Бахмута – Генштаб

Російські війська продовжують намагатися встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, армія РФ здійснила безуспішну спробу наступу в напрямку Миколаївка – Виїмка на Донеччині. Загарбники також зафіксували обстріли населених пунктів на Бахмутському напрямку.

«Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли», – повідомляє командування.

Також не мав успіху російський наступ на напрямку Лозове – Первомайське.

На півночі обстановка суттєво не змінилася, підрозділи збройних сил Білорусі продовжують посилювати охорону ділянки спільного кордону в Брестській та Гомельській областях. Командування застерігає, що загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі зберігається.

Росія також продовжує утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

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На Слобожанщині російські війська продовжують вести бойові дії для утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення наступу українських підрозділів.

Бої тривають також на Запоріжжі, де російська армія безуспішно намагалася штурмувати напрямок Єгорівка – Шевченкове.