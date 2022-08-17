Влада уточнила наслідки ракетного удару по Одещині

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко уточнив наслідки останнього російського ракетного удару по Одещині.

«Уночі ворог завдав удару 2 ракетами по області. На жаль, є 4 поранених. Знищено базу відпочинку та кілька будівель дачного кооперативу», – розповів Марченко.

Вранці в ОВА повідомили про російський ракетний удар по Одещині. Спочатку було відомо про трьох поранених та зруйновану базу відпочинку.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.