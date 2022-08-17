Російські ракети зруйнували базу відпочинку на Одещині – речник ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук вранці 17 серпня.

Він зазначив із посиланням на оперативне командування «Південь», що по області вдарили дві ракети.

«Зруйновано одну базу відпочинку та декілька приватних будівель. Там сталася пожежа. Поранення отримали троє громадян, їм надано медичну допомогу», – сказав Братчук у зверненні.

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Рятувальна операція триває.

Речник ОВА також нагадав, що в Одеській області триває контрдиверсійна операція

У небі над Одеською областю 8 серпня знищили крилату ракету.