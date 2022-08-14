Двоє людей загинули, підірвавшись на невідомому пристрої в Одеській області – ОК «Південь»

Двоє чоловіків загинули, ще один – поранений, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої під час купання в морі в Білгород-Дністровському районі на Одещині, повідомило оперативне командування «Південь».

«За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя і купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів. Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один зазнав поранення», – цитує повідомлення ОК «Південь» міська рада Одеси.

На місці події працюють фахівці «швидкої допомоги», вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що трагедія сталася у Затоці.

Він вкотре нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя і купатися у морі й водоймах.

Військові неодноразово нагадували про заборону відвідувати узбережжя і купатися в морі через мінування.

Патрульна поліція Одеси 5 червня попросила містян не ходити на пляжі та території узбережжя, тому що вони заміновані. Це стосується й Одеської області.