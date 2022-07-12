Польща готова проводити навчання українських саперів – Блащак

Віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава готова проводити навчання українських саперів. Про це йдеться в повідомленні пресслужбі польського міністерства оборони.



«Як їх (українських військових – ред.) готують у Великій Британії, так можна навчати їх і в Польщі. Ми всі добре знаємо, що росіяни залишили міни на українській території, тому їх потрібно прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очищати свою територію», – сказав він під час свого візиту до Києва.



Блащак також наголосив, що Росія є загрозою для Польщі.



«Тому ми хочемо бути сусідами з вільною Україною, а не з Росією – тому ми підтримуємо Україну. Як сказав сьогодні Міністр оборони України, наша співпраця почалася ще до початку війни. Я запропонував оснастити українську армію ПЗРК Piorun, і вони витримали іспит, чому я дуже радий. В руках відважних українських воїнів вони захищають повітряний простір над Україною», – сказав польський міністр оборони.

За даним ДСНС, від початку широкомасштабного військового вторгнення РФ знешкоджено понад 152 тисячі вибухонебезпечних предмети, у тому числі 1 997 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 63 тисячі 361 гектар.

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