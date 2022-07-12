Блащак привіз до України САУ «Краб», які потужно нагодують російських окупантів вогнем – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що віцепремʼєр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак привіз до України САУ «Краб», «які потужно нагодують російських окупантів вогнем».



«Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком – віцепремʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. А він привіз нам «Краби» – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент також зауважив, що російські війська вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія.



«В них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини – на порядки сильніші, ніж будь-які їхні «спецоперації». Російські солдати – і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов – відверто бояться наших Збройних сил», – сказав він.

Ще на початку червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про готовність самохідних артилерійських установок «Краб», які Україна отримала від Польщі, до виконання завдань на фронті. Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що польські САУ успішно працюють в боях на передовій.



САУ «Краб» – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину.