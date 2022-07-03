Від початку вторгнення РФ знешкоджено понад 152 тисячі вибухонебезпечних предметів – ДСНС

Від початку широкомасштабного військового вторгнення РФ знешкоджено 152 тисячі 328 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 1 997 авіаційних бомб, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, обстежено територію площею 63 тисячі 361 гектар.

Лише протягом минулої доби піротехніки ДСНС залучалися 103 рази.

«Знешкоджено 692 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею 118 гектарів (за добу – ред.)», – йдеться в повідомленні.

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