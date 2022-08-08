Росія використовує на Донбасі радянські протипіхотні міни – британська розвідка

Росія для захисту і стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі використовує протипіхотні міни, які потенційно можуть завдати значних втрат як військовим, так і місцевому цивільному населенню, повідомляє британська розвідка.

«У Донецьку й Краматорську Росія, скоріше за все, застосувала протипіхотні міни ПФМ-1 і ПФМ-1С. Міна ПФМ-1, яку зазвичай називають «міною-метеликом» (або «пелюсткою» – ред.), є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу. ПФМ-1 з руйнівним ефектом використовувалися під час радянсько-афганської війни, де вони, за повідомленнями, призвели до каліцтва значної кількості дітей, які плутали їх з іграшками», – йдеться у зведенні розвідки, яке вранці 8 серпня оприлюднило у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

«Цілком імовірно, що якість запасів радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршилася, і тепер вони є вкрай ненадійними і непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій із розмінування», – додали у розвідці.

ПФМ-1 – протипіхотна міна, відома ще, як «пелюстка», встановлюється лише дистанційно – з літаків або за допомогою касетних боєприпасів. Міна існує в двох варіантах: ПФМ-1 і ПФМ-1С. Перший варіант міни не має пристрою самоліквідації, другий забезпечений таким пристроєм. Це пластикова міна невеликої форми, її досить складно помітити, спрацьовує при натисканні. Заряд відносно невеликий, але може сильно нашкодити кінцівкам, відірвати їх.

Російські ЗМІ заповнені повідомленнями про розкидані в Донецьку й деяких інших окупованих містах мін ПФМ-1 і ПФМ-1С. Від вибухів постраждали кілька мирних жителів, повідомляють підконтрольні Росії адміністрації Донецька.

Російська армія активно застосовувала ці міни від початку війни на Донбасі – у вересні 2014 року про це повідомляли, зокрема, командири батальйону «Азов». Також про їхнє застосування бойовиками угруповання «ЛНР» повідомляли у 2020 році. У лютому 2022 року російська армія використала їх під час бомбардування Харкова, заявляла тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а очевидці знаходили такі міни у Бучі Київської області.

Використання протипіхотних мін заборонено Оттавською конвенцією – Україна її підписала та ратифікувала ще у 2006 році, на відміну від Росії. Ще у 2013 році Україна заявила, що знищуватиме три мільйони мін-пелюсток. Цей процес не переривався навіть під час війни – про успішне знищення кількох мільйонів ПФМ-1 повідомляли у 2020 році.