США виділять 89 мільйонів доларів на розмінування України – Державний департамент

Сполучені Штати виділять Україні додаткові 89 мільйонів доларів на розмінування територій. Про це заявили у Державному департаменті США у вівторок, 9 серпня.

Як заявили у відомстві, кошти підуть на очищення українських територій від вибухових пристроїв, залишених російською агресією.

За оцінками українського уряду, міни та снаряди засмічують 160 тисяч квадратних кілометрів України. На виділені кошти планують створити 100 команд для розмінування.

Кореспондент«Голосу Америки» в Держдепі Джефф Селдін цитує представника відомства, за словами якого до складу груп увійдуть від двох-трьох до 12 людей, які займатимуться розмінуванням лише на суші. Укомплектування груп передбачає забезпечення їх необхідним обладнанням, зокрема, захисним спорядженням, металошукачами, землерийними машинами.

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«Гротескне використання саморобних вибухових пристроїв у спосіб, який ми бачимо в Україні російськими акторами, раніше асоціювалося лише з (екстремістським рухом – ред.) ІДІЛ у Сирії. Ці вибухонебезпечні предмети блокують доступ до родючих сільськогосподарських угідь, затримують зусилля з відбудові, перешкоджають переміщеним громадам повернутися до своїх домівок і продовжують вбивати та калічити невинних українських цивільних», – коментує пресслужба Державного департаменту.

Президент України Володимир Зеленський 6 серпня повідомив, що українські військові звільнили від загарбників вже 1060 населених пунктів України. Як правило, всі звільнені території потребують розмінування.

У квітні 2022 року міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що один день активних бойових дій дорівнює у подальшому 30 дням розмінування. Окрім того, зміна пір року ускладнює цей процес.