Відновлено транспортне сполучення півночі та півдня Сумської області – «Укравтодор»

Агенство автомобільних доріг «Укравтодор» повідомило про відновлення транспортного сполучення півночі та півдня Сумської області.

«У березні під час активних боїв українських захисників із російськими загарбниками 12-метровий міст через канал біля села Шевченкове на автодорозі Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин був пошкоджений. Щойно ЗСУ звільнили Сумщину та було проведено розмінування, дорожники відразу ж приступили до відновлювальних робіт. Забезпечити проїзд через споруду стало пріоритетним завданням, адже пошкодження мосту розірвало транспортний зв’язок північної та південної частини області. Міст уже відкрито для проїзду усіх видів транспорту. Очікуємо на покращення процесу доставки допомоги та необхідних товарів для жителів Сумщини», – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом мають ще завершити роботи з нанесення дорожньої розмітки.

5 липня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що план відновлення України передбачає ремонт і будівництво 51,2 тисяч кілометрів доріг і 1,4 тисяч мостів.

Від початку повномасштабної агресії РФ транспортна інфраструктура стала однією з цілей ураження військами РФ.