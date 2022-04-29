Україна просить світ допомогти технікою і спеціалістами з розмінування – Монастирський

Україні не вистачає піротехніків для розмінування територій, тому держава звернулася до міжнародних партнерів із проханням допомогти спеціалістами і технікою. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр МВС Денис Монастирський.

«Зараз ДСНС, піротехніки – фактично на розрив. Їх не вистачає. Це – критично. Ми звернулися до світу: домовляємося, щоб організації, які працюють по лінії гуманітарного післявоєнного розмінування, залучили своїх спеціалістів до нас», – зазначив очільник Міністерства внутрішніх справ.

За словами Монастирського, один день активних бойових дій дорівнює у подальшому 30 дням розмінування. Окрім того, зміна пір року ускладнює цей процес.

«Іде весна, все заростає травою, і вже через тиждень вибухові пристрої не можна встановити візуально – лише пристроями. Через декілька місяців вони (вибухові снаряди – ред.) опускаються через дощі під землю на глибину 3-5-7 см, їх взагалі не видно, але вони ще працюють», – наголосив міністр.

15 квітня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розпочав роботу над створенням в Україні Міжнародного центру розмінування.

Наразі на сайті ДСНС працює інтерактивна мапа, яка показує місця виявлення вибухонебезпечних предметів, динаміку робіт з розмінування у регіональному розрізі.