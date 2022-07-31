В Одеській ОВА назвали «відвертою провокацією» заяви про українську атаку на штаб ЧФ Росії

Інформація російських ЗМІ про те, що напад на штаб Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі здійснили українські сили є «відвертою провокацією», заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Повідомлення ТАСС про начебто українську атаку штабу Чорноморського флоту в Севастополі – відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час», – написав він у телеграмі.

Раніше російські ЗМІ, а також призначений Росією голова Севастополя заявляли про те, що безпілотник атакував штаб ЧФ Росії в Севастополі, внаслідок чого поранені п’ять співробітників. Вони звинуватили у нападі українські сили.

Святкові заходи з нагоди дня ВМФ Росії, який відзначають 31 липня, у Севастополі скасували.