Развожаєв: безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі в день ВМФ

В окупованому Севастополі безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту військово-морських сил Росії, написав у себе в телеграмі призначений РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, постраждали п’ятеро людей – співробітники штабу флоту. Про загиблих не повідомляють.

Напад припав на російське свято – день військово-морського флоту. Усі святкові заходи в Севастополі скасовані, заявив Развожаєв і закликав містян залишатися вдома. На місці подій проводять розслідування співробітники ФСБ.

Развожаєв (який пише у телеграмі своє прізвище як «РаZVожаєв») вважає, що безпілотник належав Збройним силам України.

Українські військові ситуацію поки не коментували.