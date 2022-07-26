У Севастопольській бухті вибудовують парадний стрій кораблів до дня ВМФ Росії – фото

У Севастопольській бухті в окупованому Криму 26 липня почали вибудовувати парадний стрій кораблів напередодні російського свята – дня ВМФ Росії, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зранку до бочки навпроти виходу з Південної бухти до Севастопольської бухти пришвартували середній розвідувальний корабель проєкту 18280 типу «Юрий Иванов». У складі Чорноморського флоту Росії один такий корабель – «Иван Хурс».

Ближче до полудня два буксири притягли до місця швартування в кільватерному строю малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. У Чорноморському флоті РФ є чотири такі МРК: «Вышний Волочек» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) і «Грайворон» (600).

Від початку повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Вхід на Графську пристань закрито, територія навколо обгороджена сигнальною стрічкою, біля входу чергує співробітник російської поліції.

Також на території спортивного клубу Чорноморського флоту Росії, де розташована головна глядацька трибуна, матроси строкової служби та цивільні працівники фарбують стовпи, бордюри і лавки на трибуні.

Святкування дня Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня відбудеться в скороченому варіанті без параду, випливає з програми заходу, що є у розпорядженні російського державного агентства «РИА Новости».

День Військово-Морського флоту Росії відзначають в останню неділю липня. Зазвичай в окупованому Севастополі цього дня відбувалося військово-спортивне свято з проходженням кораблів і підводного човна Севастопольською бухтою, прольотом літаків морської авіації, виступом морських піхотинців, а також спортсменів водних видів спорту.