На Одещині російські ракети влучили у карʼєр – РДА

На Одещині російські ракети влучили у кар'єр, повідомляє у фейсбук Одеська районна державна адміністрація.



«По території однієї з громад Одеського району завдано ракетного удару. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Обласна військова адміністрація наразі не повідомляє про наслідки російського ракетного удару.

Близько 17:30 у місті та області була оголошена повітряна тривога. У соцмережах повідомили про кілька вибухів в Одесі та Одеській області.

26 липня російські війська завдали ракетного удару по узбережжю на Одещині. Через цю атаку постраждали дві людини.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під обстріл потрапило село Затока на Одещині. Він наголосив, що російські військові, відповідальні за обстріл, будуть покарані.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».