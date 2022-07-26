Через ракетний удар по Одещині постраждали дві людини – Гуменюк

Через ракетний удар по Одещині постраждали дві людини, про це повідомляє міська рада Одеси з посиланням на начальницю координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталю Гуменюк.



«Є двоє постраждалих. Їхні ушкодження – неважкі, вони отримали допомогу і відмовилися від госпіталізації», – повідомила Гуменюк.



За її словами, війська РФ атакували прибережну зону Одещину ракетами ХА-22.

«Це той регіон, який не вперше потерпає від ударів. Всі розуміють, який стратегічний об'єкт цікавить ворога. Цього разу було влучання в рекреаційну зону – базу відпочинку, приватні будинки на узбережжі. У прибережні зоні було зруйновано кілька будівель, спалахнула пожежа, яка була швидко ліквідована», – розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по узбережжю на Одещині. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під обстріл потрапило село Затока на Одещині. Він наголосив, що російські військові, відповідальні за обстріл, будуть покарані.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 24 липня підтвердили 5237 випадків загибелі і 7035 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.