Удар РФ по Одещині: рятувальники загасили пожежі, одна людина постраждала

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ранкових ракетних ударів, завданих Росією по одному з сіл в Одеській області, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання і руйнування приватних будівель прибережних сіл на Одещині, які трапились внаслідок влучання крилатих ракет. Внаслідок подій постраждав чоловік, який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Наразі пожежі ліквідовані», – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що під обстріл потрапило село Затока на Одещині. Він наголосив, що російські військові, відповідальні за обстріл, будуть покарані.