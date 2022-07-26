Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Удар РФ по Одещині: рятувальники загасили пожежі, одна людина постраждала

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що під обстріл потрапило село Затока на Одещині

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ранкових ракетних ударів, завданих Росією по одному з сіл в Одеській області, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання і руйнування приватних будівель прибережних сіл на Одещині, які трапились внаслідок влучання крилатих ракет. Внаслідок подій постраждав чоловік, який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Наразі пожежі ліквідовані», – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що під обстріл потрапило село Затока на Одещині. Він наголосив, що російські військові, відповідальні за обстріл, будуть покарані.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG