Через прихильність РФ до «сакральності і визначних дат» загроза атак з моря є максимально високою – ОК «Південь»

У Чорному морі маневрують 17 бойових кораблів та катерів Росії, а зважаючи на її прихильність до «сакральності і визначних дат» загроза ракетних атак з моря – максимально висока, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».



«17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту рф маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет «Калібр» – загальна сума 44 – а також 4 вдк. Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів», – йдеться у повідомленні.

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В останню неділю липня в Росії відзначають День Військово-Морського флоту. 31 липня призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту Росії. Він сказав, що до нападу причетні українські сили, але не надав доказів своїх слів. За словами Развожаєва, постраждали шестеро людей – співробітники штабу, загиблих немає.

У зв’язку з інцидентом у Севастополі скасували усі заходи до російського дня ВМФ.

Станом на 18 липня, за даними президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 3 000 крилатих ракет.