Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Росія «різко збільшила» корабельне угруповання – ОК «Південь»

За даними ОК «Південь», на чергуванні і напоготові перебувають чотири ракетних і чотири десантних російських кораблі (фото ілюстраційне)

Росія різко збільшила корабельне угруповання в Чорному морі, повідомило у ніч на 31 липня оперативне командування «Південь».

«Ворог різко збільшив корабельне угруповання, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи», – йдеться в повідомленні командування у фейсбуці.

За даними ОК «Південь», на чергуванні і напоготові перебувають чотири ракетних і чотири десантних російських кораблі. «32 ракети «Калібр» споряджено в якості ракетної загрози з моря», – наголосили у командуванні і закликали дослухатися до сигналів тривоги, зважаючи на ракетну небезпеку «з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій».

За даними президента Володимира Зеленського, станом на 18 липня Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG