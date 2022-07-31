Росія «різко збільшила» корабельне угруповання – ОК «Південь»

Росія різко збільшила корабельне угруповання в Чорному морі, повідомило у ніч на 31 липня оперативне командування «Південь».

«Ворог різко збільшив корабельне угруповання, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи», – йдеться в повідомленні командування у фейсбуці.

За даними ОК «Південь», на чергуванні і напоготові перебувають чотири ракетних і чотири десантних російських кораблі. «32 ракети «Калібр» споряджено в якості ракетної загрози з моря», – наголосили у командуванні і закликали дослухатися до сигналів тривоги, зважаючи на ракетну небезпеку «з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій».

За даними президента Володимира Зеленського, станом на 18 липня Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.