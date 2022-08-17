Представник президента пояснив, чому українців не попередили про вторгнення восени 2021 року

Представник президента в Конституційному Суді України, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат України Федір Веніславський пояснив, чому українців не попередили про вторгнення Росії завчасно. Про це він розповів у програмі «Свобода Live».



«Виключати, що напад міг би бути в листопаді чи в грудні, ми також не можемо. На кордонах україни, з боку РФ, було зосереджено практично таку саму кількість військ ворога, з якої він розпочав широкомасштабну війну. За великим рахунком Путін та його війська були готові до вторгнення в Україну, починаючи з весни минулого року», – сказав парламентар.



На думку Веніславського, будь-яка інформація чи дії з боку України призвели б до того, що план вторгнення РФ, яке розпочалося у лютому, був зміщений на місяці раніше, а Україна від цього «нічого не виграла б».



«Сім мільярдів гривень в місяць – втрати України через війну. Мова йде про комплексний підхід: якби було оголошено, що ворог нападе, розпочалися б неконтрольовані процеси, з точки зору переміщення людей і в тому числі фахівців. Яким чином відреагувала б економіка? Є розрахунки, які підтверджують слова президента, що Україна втрачала би дуже великі гроші», – наголосив представник президента в КСУ.



Веніславський додав, що попри те, що влада була поінформована щодо можливого вторгнення Росії до України, точно спрогнозувати підступ російської армії до Києва влада не могла.



«Окупацію Бучі, Гостомеля, Бородянки спрогнозувати не могли. Говорити про те, що околиці Києва змогли б виїхати, до цього навряд чи був хтось готовий. Мало хто прогнозував, що таке може відбутись. Звичайно війна передбачає втрати. Говорити про те, що ці втрати могли бути більші або менші, зараз ми не можемо», – вважає член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони й розвідки.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Washington Post пояснив, що влада не повідомила про загрозу вторгнення українцям, щоб не посіяти хаос і не спровокувати економічні проблеми.