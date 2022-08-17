«Андріївка». «Схеми» презентували фільм про масштаби звірств окупантів на прикладі маленького села на Київщині

У маленькому селі Андріївка на Київщині, населення якого становить менше півтори тисячі людей, за час окупації у лютому-березні російські солдати вбили 14 мирних мешканців, ще троє людей загинули від бомбардувань. Окрім того, щонайменше двоє мешканців села померли від несвоєчасного надання медичної допомоги та відсутності доступу до медикаментів. Місця та обставини загибелі мешканців Андріївки під час російської окупації дослідили журналісти програми «Схеми», які опублікували онлайн-карту з історіями полеглих, а також презентували документальний фільм «Андріївка. Трагедія одного села» авторства Сергія Андрушка.

Село Андріївка розташоване за 50 кілометрів від Києва, у Бучанському районі. Головна вулиця села – вулиця Меля – це дорога, яка з'єднує Бородянку і Макарів, де точилися запеклі бої.

Журналісти «Схем» провели детальне дослідження наслідків вторгнення російської армії на прикладі цього невеликого села. 70 будинків повністю зруйновано, зазнала суттєвих пошкоджень місцева школа. Дитячий садочок зрівняний з землею.

Журналісти дослідили обставини смерті кожного з загиблих за період російської окупації мирних мешканців цього маленького села. З’ясувалось, що більшість з них (дванадцятеро) російські солдати просто застрелили, ще в одного кинули гранату. Ще один українець помер насильницькою смертю від інших завданих важких тілесних ушкоджень. Ще троє українців загинули від повітряного бомбардування населеного пункту російською армією. Також за цей час до загибелі щонайменше двох мешканців села призвів брак доступу до медикаментів та медичної допомоги, йдеться в дослідженні журналістів.

Фільм «Андріївка. Трагедія одного села» вже доступний за цим посиланням.

Також «Схеми» склали інтерактивну карту з місцями загибелі мешканців села Андріївка під час окупації та місцями, де були знайдені їхні тіла після звільнення Київщини.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ . Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули , за останніми даними, 458 мирних жителів, 419 із них були застрелені або померли від тортур.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.