Тіло Андрія Руденка із кульовими пораненнями та зав’язаними руками помітили 11 квітня, через півтора тижні після звільнення Андріївки від російських окупантів. Вдова Оксана Руденко розповіла, що чоловік зник під час окупації: «Я почекала день, в суботу вранці я не витримала, пішла до російських солдат туди, в центр, підняла руки, тому що переживала, щоб не стріляли в мене. Але я до них близько не підійшла, вони мене не пустили, почали казати: «Стой».

Я почала кричати: «відпустіть мого чоловіка, будь ласка!». Вони сказали: «иди домой отсюда, не приходи сюда больше». А я все одно стояла і кричала їм, щоб відпустили мого чоловіка. Вони почали стріляти в небо, я подумала тоді, якщо чоловіка немає, ще й якщо я не повернуся додому, а в мене двоє дітей… Після того ми більше ніколи не бачили Андрія».

У Андрія Руденка залишилося двоє дітей: 15-річний син і 19-річна донька.