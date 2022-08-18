Кількість загиблих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до 2, є загиблі в області – Синєгубов

Російські війська обстрілювали Харків протягом ночі проти 18 серпня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми», – заявив він.

Зокрема, вісім ракет з російського Белгорода близько 4:30 влучили в Холодногірський і Салтівський район обласного центру, пошкодивжи будівлі та спричинивши пожежі.

Внаслідок ракетного удару в Слобідському районі була частково зруйнована будівля – за даними голови ОВА, наразі відомо вже про двох загиблих і 18 поранених. Синєгубов зазначив, що на місцях працюють відповідні служби, остаточні наслідки ударів встановлюються.

«Також сьогодні близько 4 ранку ворог завдав ракетного удару по місту Красноград. Зруйновані житлові будинки, більше 10 будинків пошкоджено. Дві мирні людини загинули, дві – отримали поранення, серед них дитина 12 років. Інформація оновлюється», – додав голова ОВА.

Він уточнив, що внаслідок ракетного удару по Салтівському району напередодні увечері поранені 17 людей, в тому числі 11-річна дитина. Семеро людей загинули.

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Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.