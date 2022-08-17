Зросла кількість поранених через російську агресію дітей – Офіс генпрокурора

Понад 1 073 дитини постраждали через повномасштабну агресію Росії проти України, повідомляє Офіс генерального прокурора 17 серпня.
За даними ювенальних прокурорів, офіційно підтверджена кількість загиблих дітей залишається незмінною – 361.
Водночас кількість поранених дітей зросла до більше ніж 712.
«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначає ОГП.
Відомство уточнює, що найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 376.
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«16 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Торецьк Донецької області поранено 6-річного хлопчика», – наводять останній приклад у ОГП.
Крім того, за повідомленням, російські бомбардування та обстріли пошкодили 2 328 навчальних закладів, 289 з них зруйновані повністю.
В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.
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