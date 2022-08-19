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На Донеччині за добу загинули 5 цивільних, ще один – у Дніпропетровській області

Двоє людей загинули в Авдіївці на Донеччині (фото: наслідки попереднього обстрілу, липень 2022 року)

Внаслідок дій російських військ у Донецькій області загинули п’ятеро цивільних, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 18 серпня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двоє в Авдіївці, один у Дружбі, один у Зеленопіллі та один у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення», – повідомив він.

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про «масові ворожі атаки» області вночі проти п’ятниці.

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«Російська армія накрила вогнем одразу три райони – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка», – заявив очільник області.

Крім того, 12-річний хлопчик отримав поранення у Межівській громаді через обстріл його будинку з російської реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С», додав він.

«Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є руйнація житла», – додав Резніченко.

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.

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