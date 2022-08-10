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Оборона Бахмуту: що відбувається на підступах до міста – фоторепортаж

Після того, як російська армія зайшла в найбільше місто тоді ще контрольованої Києвом території Луганщини – Сєвєродонецьк, оборона української армії змістилася і розтягнулася на околицях міста Бахмуту. Це чи не ключова точка для російських сил, адже місто є сполучником кількох напрямків Лисичанськ-Горлівка-Костянтинівка-Краматорськ. Цю ділянку обороняють різні роди військ. Водночас ситуація залишається вкрай складною, а ще переважаюча кількість артилерії сиплеться як на голови мирному населенню, так і військам, які окопалися у полях. Як виглядає оборона - дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

Ствольна артилерія &ndash; це те, що тут, на пагорбах під Бахмутом чують щодня. Українські війська дають відповідь з різного наявного озброєння. Часто це закриті позиції і точна робота по цілях &ndash; скупченню або ж піхоти, або ж техніки російських сил. Для цього піхота чи розвідка спостерігає за переміщенням російських сил і дає точні координати.
1 Ствольна артилерія – це те, що тут, на пагорбах під Бахмутом чують щодня. Українські війська дають відповідь з різного наявного озброєння. Часто це закриті позиції і точна робота по цілях – скупченню або ж піхоти, або ж техніки російських сил. Для цього піхота чи розвідка спостерігає за переміщенням російських сил і дає точні координати.
На підмогу піхоті приходять українські танки. Серед них чимало таких, які російські сили покинули в місцях, звідки вони втікали. На фото &ndash; український танк Т-72.&nbsp;
2 На підмогу піхоті приходять українські танки. Серед них чимало таких, які російські сили покинули в місцях, звідки вони втікали. На фото – український танк Т-72. 
Цей танк їде у бік російських сил, аби допомогти піхоті, яка стоїть попереду. Він працюватиме із закритих позицій по цілях, де перебуває російська армія.
3 Цей танк їде у бік російських сил, аби допомогти піхоті, яка стоїть попереду. Він працюватиме із закритих позицій по цілях, де перебуває російська армія.
Збройні сили України наносять точний удар, накриваючи скупчення сил. Однак нерідко російська армія дає відповідь, тож танк не працює з одного місця, а завжди переміщується
4 Збройні сили України наносять точний удар, накриваючи скупчення сил. Однак нерідко російська армія дає відповідь, тож танк не працює з одного місця, а завжди переміщується
Піхота витримує удари таких самих танків уже з російської сторони
5 Піхота витримує удари таких самих танків уже з російської сторони
На противагу підключається МТ-12 &laquo;Рапіра&raquo; &ndash; протитанкова гармата, яка, за словами артилеристів, нерідко веде досить точний вогонь по цілі.&nbsp;
6 На противагу підключається МТ-12 «Рапіра» – протитанкова гармата, яка, за словами артилеристів, нерідко веде досить точний вогонь по цілі. 
Гармату називають ще &laquo;снайперською гвинтівкою в артилерії
7 Гармату називають ще «снайперською гвинтівкою в артилерії
Тим часом місто Бахмут спорожніло. В самому ж населеному пункті чітко чути постріли та розриви.&nbsp;
8 Тим часом місто Бахмут спорожніло. В самому ж населеному пункті чітко чути постріли та розриви. 
Часто російські ракети прилітають у місто, безпосередньо у житлові райони. Цивільне населення схиляється до думки, що журналісти, які фотографують наслідки ударів російської армії, замовляють ці ракети для картинки. Це ж не відповідає дійсності. Ракети частіше за все потрапляють в житлові будинки за напрямком із окупованої території, вказують фахівці.&nbsp;
9 Часто російські ракети прилітають у місто, безпосередньо у житлові райони. Цивільне населення схиляється до думки, що журналісти, які фотографують наслідки ударів російської армії, замовляють ці ракети для картинки. Це ж не відповідає дійсності. Ракети частіше за все потрапляють в житлові будинки за напрямком із окупованої території, вказують фахівці. 
Якщо не горять будинки &ndash; горять поля. На Донбасі нині тримається спека, а відтак поля із пшеницею легко займаються від розривів снарядів. Військові запевняють, що в російських військ сьогодні зберігається &laquo;тактика випаленої землі&raquo;. Тобто масовані обстріли, випалення території, аби українські війська не могли утримувати цю територію, а тоді -&nbsp; атака
10 Якщо не горять будинки – горять поля. На Донбасі нині тримається спека, а відтак поля із пшеницею легко займаються від розривів снарядів. Військові запевняють, що в російських військ сьогодні зберігається «тактика випаленої землі». Тобто масовані обстріли, випалення території, аби українські війська не могли утримувати цю територію, а тоді -  атака
Так було на днях. Після активної артпідготовки російські війська рушили на штурм. Українські військові запевняють, що піхота російських військ рушила в бік українських позицій. Після кількагодинного протистояння російська армія таки відійшла. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.
11 Так було на днях. Після активної артпідготовки російські війська рушили на штурм. Українські військові запевняють, що піхота російських військ рушила в бік українських позицій. Після кількагодинного протистояння російська армія таки відійшла. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.
Попри випалену землю, солдати не збираються йти з позицій. Більше того, велика частина з них &ndash; мобілізовані. Колишні кухарі, бармени, ІТ-фахівці. Усі вони нині перекваліфікувалися і займаються обороною країни.&nbsp;
12 Попри випалену землю, солдати не збираються йти з позицій. Більше того, велика частина з них – мобілізовані. Колишні кухарі, бармени, ІТ-фахівці. Усі вони нині перекваліфікувалися і займаються обороною країни. 
Око військ на передовій нерідко тішить українська авіація, яка, до слова, трапляється тут дуже часто.&nbsp;
13 Око військ на передовій нерідко тішить українська авіація, яка, до слова, трапляється тут дуже часто. 
Поки одна група військ на передовій воює, інша&nbsp; тренується. Так новобранці вчаться застосовувати різні види озброєння. Командир одного з таких підрозділів каже, що вкрай важливо, аби навички солдатів дійшли до автоматизму. Тоді буде легше на полі бою воювати і дозволить зберегти життя особовому складу
14 Поки одна група військ на передовій воює, інша  тренується. Так новобранці вчаться застосовувати різні види озброєння. Командир одного з таких підрозділів каже, що вкрай важливо, аби навички солдатів дійшли до автоматизму. Тоді буде легше на полі бою воювати і дозволить зберегти життя особовому складу
Сам командир показує, як треба стріляти
15 Сам командир показує, як треба стріляти
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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