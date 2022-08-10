Оборона Бахмуту: що відбувається на підступах до міста – фоторепортаж

1 Ствольна артилерія – це те, що тут, на пагорбах під Бахмутом чують щодня. Українські війська дають відповідь з різного наявного озброєння. Часто це закриті позиції і точна робота по цілях – скупченню або ж піхоти, або ж техніки російських сил. Для цього піхота чи розвідка спостерігає за переміщенням російських сил і дає точні координати.