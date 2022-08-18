Армія РФ обстріляла Миколаїв, одна людина загинула – Сєнкевич

Російські війська вчергове обстріляли Миколаїв, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу», – заявив він.

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Сєнкевич додав, що міська влада наразі збирає інформацію щодо наслідків обстрілів, і пообіцяв надати подробиці згодом.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.