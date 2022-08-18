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Армія РФ обстріляла Миколаїв, одна людина загинула – Сєнкевич

Наслідки одного з попередніх обстрілів Миколаєва

Російські війська вчергове обстріляли Миколаїв, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу», – заявив він.

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Сєнкевич додав, що міська влада наразі збирає інформацію щодо наслідків обстрілів, і пообіцяв надати подробиці згодом.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.

«Смерчем» по жителях Миколаєва. Наслідки російського обстрілу (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Смерчем» по жителях Миколаєва. Наслідки російського обстрілу (фоторепортаж)

Російські окупанти щоденно обстрілюють місто на півдні України

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